У МОЗ прояснили, кому довіряти в питанні ефективності індійської вакцини

У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) наголосили, що привезена в Україну індійська вакцина проти коронавірусу CoviShield (вона ж AstraZeneca) є абсолютно безпечною.

А оскільки кампанія з імунізації супроводжується дезінформацією, українців закликають орієнтуватися винятково на пояснення фахівців. Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я Ярослав Кучер (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"На жаль, програма вакцинації супроводжується великою кількістю фейків, відвертих маніпуляцій, недостовірної інформації, зокрема й щодо якості вакцини, її ефективності, надійності тощо. Бачу, що відбувається у Facebook-спільнотах, які там коментарі, меми. У нас кожен другий став експертом із вакцинації і розробки вакцин… Але в таких важливих питаннях потрібно орієнтуватися на думку спеціалістів" – заявив він.

У МОЗ закликали українців не вірити фейкам про індійську вакцину

За словами Кучера, на сьогодні українці мають можливість отримати інформацію про препарати для щеплення проти COVID-19 з надійних джерел. Таким, підкреслив він, насамперед є:

сайт Міністерства охорони здоров’я;

офіційні сторінки у Facebook МОЗ, міністра Максима Степанова і його заступників.

"Там є вся актуальна, достовірна інформація щодо цього. Якщо вам потрібно додатково щось дізнатися, ви можете знайти це на наших ресурсах. Ми максимально відверто говоримо про те, як іде кампанія вакцинації", – зазначив Кучер.

Також додав, що окремо міністерство запустило портал про вакцинацію в Україні за адресою https://vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Юрій Романенко заявив, що представники влади і чиновники МОЗ повинні були вакцинуватися від COVID-19 в прямому ефірі, як це роблять президенти чи міністри в інших державах, щоб показати приклад громадянам.

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