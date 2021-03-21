У МОЗ пояснили відмінність між антитілами після перенесеного COVID-19 і вакцинації

Наявність антитіл після коронавірусу не є гарантією того, що людина не захворіє повторно. Лише антитіла, які виробляються після вакцинації, можуть захистити від важкого перебігу COVID-19 та госпіталізації.

Про це заявив генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина під час прессконференції "Антитіла до COVID-19: чи варто розслаблятися?" 18 березня, передає пресцентр установи.

Як він зауважив, у більшості пацієнтів з COVID-19 починали вироблятися вірус-специфічні антитіла IgM, IgA та IgG, однак вони не є тими, до яких формується імунна відповідь при вакцинації. Антитіла після вакцинації виробляються до конкретного фрагменту вірусу – у випадку SARS-CoV-2 до спайк-протеїну.

За його словами, ті хто мають антитіла після хвороби, однаково повторно хворіють. Проте на 12-14 день після вакцинації рівень захворюваності серед вакцинованих практично не зростає, а якщо і є випадки захворювань – то вони не тяжкі.

"Наразі науковці констатують, що наявність антитіл не є гарантією того, що людина не захворіє. За даними лабцентрів станом на 16 березня зафіксовано 1362 людей, які знову захворіли на COVID-19 після одужання. Терміни повторного зараження варіюються від 2 до 8 місяців", – сказав Родина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Центрі громадського здоров'я МОЗ заявили, що тестуватися на антитіла чи антигени до COVID-19 перед чи після щеплення не потрібно.