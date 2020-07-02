У МОЗ пояснили, чому по-різному хворіють пацієнти з COVID-19

Тимур Григоренко Пульмонологія 09:58, 2.07.2020 Оновлено: 10:24, 2.07.2020

Коронавірус (COVID-19) проходить у різних пацієнтів по-різному через особливості їхнього організму й можливі супутні хвороби, але в середньому перебіг захворювання – три тижні.

Про це на брифінгу в четвер, 2 липня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Але іноді хвороба триває до 40-45 днів. Лікарі зацікавлені в швидкому одужанні пацієнта, і ніхто не буде зайвий час тримати людину на лікарняному", – зазначив глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 2 червня, в Україні офіційно підтверджено 45 887 випадків коронавірусної інфекції. З них 889 виявлено за минулу добу.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я дали інструкцію повідомили, коли потрібно робити повторний ПЛР-тест на COVID-19.

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Здоров'я Пульмонологія

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