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/ Пульмонологія

У МОЗ пояснили, чому по-різному хворіють пацієнти з COVID-19

4.3т
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Коронавірус (COVID-19) проходить у різних пацієнтів по-різному через особливості їхнього організму й можливі супутні хвороби, але в середньому перебіг захворювання – три тижні.

Про це на брифінгу в четвер, 2 липня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Але іноді хвороба триває до 40-45 днів. Лікарі зацікавлені в швидкому одужанні пацієнта, і ніхто не буде зайвий час тримати людину на лікарняному", – зазначив глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 2 червня, в Україні офіційно підтверджено 45 887 випадків коронавірусної інфекції. З них 889 виявлено за минулу добу.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я дали інструкцію повідомили, коли потрібно робити повторний ПЛР-тест на COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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