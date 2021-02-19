У МОЗ повідомили, скільки українців зможе вакцинувати одна медбригада щомісяця

Максимальна кількість українців, яких зможе вакцинувати від коронавірусу одна мобільна бригада медиків на місяць, становить 1 320 осіб.

Про це під час брифінгу повідомила перша заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, пише UNN. Уряд України прийняв постанову, згідно з яким вакцинація населення від COVID-19 включена в новий пакет медпослуг, уточнила вона.

За її словами, глобальна ставка для команд, які будуть вакцинувати українців, складе 8 247 грн.

"Це медична команда, і тариф за медичну послугу по вакцинації, тобто, 25 грн за перше введення щеплення і 60 грн за повторне. Вказана вартість медичних послуг розраховується щомісяця для однієї медичної команди, яка готова провести вакцинацію, в межах граничного показника кількості пацієнтів, що становить 1 320 осіб на місяць", – повідомила заступниця міністра.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, вакцинація проти коронавірусу в Україні повинна початися відразу ж після поставки 500 тис. доз вакцини AstraZeneca з Індії.

Він зазначив, що зараз важливіше не те, коли буде зроблене перша щеплення, а як швидко потім пройде перша хвиля вакцинації.

Водночас платформа COVAX повідомила про те, що 117 тис. доз вакцини Pfizer через бюрократичні процедури прийдуть в Україну з затримкою. Поставки препарату очікуються до кінця лютого.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні 29 січня затвердили календарний план вакцинації населення проти COVID-19 у 2021 році. Перший з п'яти етапів кампанії має розпочатися вже в лютому.

Згідно з документом, було заплановано, що за лютий, березень і квітень безплатні щеплення отримають 367 тисяч осіб – військові ООС і медики, що працюють з інфікованими коронавірусом.

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