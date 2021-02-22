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/ Пульмонологія

У МОЗ пообіцяли вакцину від AstraZeneca в Україні з дня на день

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Перша партія вакцини проти коронавірусу від Оксфордського університету й компанії AstraZeneca має прибути в Україну з дня на день. Тоді як кампанія зі щеплень розпочнеться за графіком.

Про це на брифінгу Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) заявила заступниця голови відомства Світлана Шаталова. Він транслювався на YouTube-каналі Кабміну (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Дози препарату від AstraZeneca вже прибули за місцем призначення, а зараз перебувають на прямому маршруті до України", – зазначила вона.

У МОЗ обіцяють вакцину в Україні з дня на день
У МОЗ обіцяють вакцину в Україні з дня на день

Чиновниця підкреслила, що вакцинація для українців стартує згідно з графіком, але про яку саме дату йдеться, не уточнила. Нагадаємо: у МОЗ говорили, що перше щеплення проти COVID-19 в Україні буде зроблено до кінця минулого тижня.

Відомо, що нині йдеться про доставку пів мільйона доз препарату CoviShield від Oxford&AstraZeneca, яка виготовляється на місцевому рівні Індійським інститутом сироватки (SII). Про те, що відомо про цей препарат і яка його ефективність – читайте в матеріалі.

Напередодні, 21 лютого, міністр охорони здоров’я Максим Степанов показав перші кадри з вакциною CoviShield для України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заявив, що всі українці отримають безкоштовну вакцину проти COVID-19, але водночас вказав на нюанс у цьому питанні.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
вакцина AstraZeneca Вакцина від коронавірусу Міністерство охорони здоров'я
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