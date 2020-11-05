У МОЗ назвали підстави для закриття лікарняного у разі COVID-19

Закриття лікарняного для працівників, які перехворіли на коронавірус (COVID-19), може відбутися з трьох причин, які чітко прописані у документах МОЗ.

Про це у четвер, 5 листопада, на брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він підкреслив, що роботодавці не мають права вимагати від своїх працівників, які перехворіли на коронавірус, негативний ПЛР-тест, якщо сімейний лікар закрив лікарняний.

"Велика кількість керівників підприємств чомусь не допускає людей на роботу після того, як лікар закрив їм лікарняний. Вони вимагають негативного тесту ПЛР. Це суперечить чинному законодавству", – наголосив він.

Підставами для закриття лікарняного є:

Пройшло 10 днів від першого дня симптомів. І впродовж цих 10 днів є три дні, коли були відсутні симптоми. Це підстава для сімейного лікаря перевести хворого в категорію тих, хто одужав і закрити лікарняний.

Пройшло 10 днів від моменту отримання позитивного результату тесту, проведеного методом ПЛР, і впродовж цих 10 днів є три дні, коли у людини відсутні симптоми. І це також підстава закрити лікарняний.

Отримання пацієнтом негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

"Усі ці три фактори є рівноцінними і сімейний лікар визначає, як закрити лікарняний. Тому в разі закриття лікарняного не повинно бути ніякого булінгу, і ми можемо спокійно допускати до колективу людей, які перехворіли. Є науково доведені дані, є рекомендації ВООЗ, і є стандарт МОЗ, які свідчать, що якщо хоч один із озвучених критеріїв дотриманий, то людина не може інфікувати оточуючих", – пояснив Ляшко.

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