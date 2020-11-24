У МОЗ назвали підстави для тестування українців на коронавірус

Їхні потужності дають змогу робити по 50 тисяч тестів на добу

В Україні знизилася кількість зразків у лабораторіях для дослідження

Симптоми ГРВІ в Україні можуть бути підставою для тестування на коронавірус.

Про це у своєму зверненні, опублікованому у Facebook, заявив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Україні зафіксовано зниження кількості зразків для тестування

За його словами, нині фіксується зменшення кількості зразків у лабораторіях, незважаючи на те, що їхніх потужностей вистачає на 50 тисяч тестів на добу.

"В Україні червоний рівень поширення коронавірусної інфекції, тому в людей, у яких є симптоми гострої респіраторної інфекції (лихоманка понад 38 градусів, тривалий кашель, головний біль, біль у м'язах, втрата апетиту, нюху, смаку), є підстави звернутися до свого лікаря і здати зразки на дослідження", – сказав Ляшко.

Він додав, що в разі відмови в проведенні тестування варто телефонувати на гарячу лінію контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19. Оператори мають зафіксувати звернення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я раніше назвали головні відмінності симптомів коронавірусу від ГРВІ. За словами експертів, ідеться про втрату нюху і смаку.

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