У мережу потрапили поради медиків по боротьбі з COVID-19 для тих, хто не хоче звертатися до лікарні

Медики та фахівці в галузі охорони здоров'я підготували ряд правил і рекомендацій, які потрібно дотримуватися для людей, які підозрюють у себе COVID-19, але відразу не хочуть звертатися до лікарів.

Дане повідомлення стало масово поширяться в мережі. Медики описали кілька фаз прояву коронавірусної хвороби.

Перші симптоми COVID-19:

свербіж в горлі

сухість в горлі

сухий кашель

висока температура або постійна близько 37 градусів

утруднене дихання

втрата запаху та смаку

1 фаза

Симптоми вірусу з'являються з третього дня після зараження:

біль в тілі

біль в очах

головний біль

блювота

діарея

нежить або закладеність носа

печіння при сечовипусканні

почуття лихоманки

подряпини в горлі (біль в горлі)

Медики наголосили, що дуже важливо рахувати дні появи симптомів, зазначених у пунктах 1-3. Лікарі додали, що необхідно пити багато рідини та приймати вітамін С.

2 фаза

З 4-го по 8-й день – запальний процес:

втрата смаку і(або) запаху

втома з мінімальними зусиллями

біль в грудях (грудна клітка)

зтиснення в грудях

біль в попереку (в області нирок)

Медики зазначили, що вірус може вражати нервові закінчення. При цьому у пацієнта може з'явитися втома та задишка, які необхідно розрізняти:

Задишка – це коли людина сидить, не докладаючи ніяких зусиль, і у неї задишка.

Втома – це коли людина намагається зробити щось просте та відчуває втому.

3 фаза

Зцілення, коли на 9-й день настає фаза загоєння, яка може тривати до 14-го дня (одужання).

Крім того, лікарі дали поради для профілактики хвороби:

Прогулянки на свіжому повітрі під сонцем до 20 хвилин

Сон не менше 7-8 годин

Пити півтора літра води в день

Всі продукти повинні бути гарячими. Також рекомендується споживати більше лужної їжі, що перевищує кислотний рівень вірусу, такі як банани, лимон, авокадо, часник, манго, мандарин, ананас, апельсин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарі знайшли у коронавірусу ще один тривожний симптом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!