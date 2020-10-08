У Львові медики видалили легеню 8-місячній дитині унікальним способом

У Львові вперше лікарі обласної дитячої лікарні "Охматдит" видалили 8-місячному хлопчику праву легеню торакоскопічно, тобто через невеликий розріз.

Про це повідомив Укрінформ із посиланням на коментар лікаря-хірурга "Охматдиту" Романа Ковальського. Дитина перебуває в реанімації, але вже за кілька днів її переведуть у загальну палату до мами.

За словами медика, хлопчик почувається добре і вже дихає самостійно.

"Патологія, яка у нього була, трапляється дуже рідко. Ця легеня не брала участі в життєдіяльності, газообміні, і вона стала причиною проблем дихання в дитини. Відповідно, хлопчик почав відставати у фізичному розвитку", – розповів Ковальський.

Він наголосив, що патологію треба було видалити, щоб не створювалися нові проблеми для здоров'я малюка.

За словами лікаря, раніше такі операції робили через великі розрізи на грудній клітці. Пацієнтам після хірургічного втручання доводилося довго перебувати в стаціонарі саме через загоєння і знеболення цього розтину.

"А так травма мінімальна. Для дитини це, звичайно, дуже добре, для хірургів – це більш копітка робота. За ризиком така операція прирівнюється до операцій на великих судинах або серці", – зауважив хірург.

Операція з видалення легені тривала чотири години.

За словами медиків, після таких операцій діти нормально живуть, займаються спортом і розвиваються.

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