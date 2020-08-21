У крові людини знайшли "тріаду", яка може вказати на важкий COVID-19

Вчені виявили в крові пацієнтів із коронавірусом загальну імунну сигнатуру, яку можна використовувати для того, щоб передбачити, наскільки серйозно захворіла людина і в такий спосіб полегшити підхід до її лікування.

Дослідження провели фахівці з Інституту Френсіса Кріка, Королівського коледжу Лондона й Фонду охорони здоров'я Гая та Сент-Томаса. Про це повідомляє MedicalXpress.

Зазначається, що команда проаналізувала зразки крові 63 пацієнтів із COVID-19, які лікувалися в лондонських лікарнях Гая і Святого Томаса. Серед декількох молекул, які експресуються на атипових рівнях у крові, виділили три, які можуть вказувати на розвиток хвороби. Їх вчені називають "тріадою", що складається з IP-10, інтерлейкіну-10 (ІL-10) та інтерлейкіну-6 (IL-6).

Дослідники вважають, що "тріада" молекул може передбачити тяжкість COVID-19

Так, протікання COVID-19, у пацієнтів, яких під час першого надходження до лікарні було виявлено значно вищі рівні цих молекул, згодом стало більш тяжким. Також з’ясувалося, що тріада є суворішим клінічним показником тяжкості захворювання, ніж ті, які зазвичай використовуються, враховуючи С-реактивний білок і інші.

Крім цього, фахівці помітили, що серед всіх пацієнтів вимір рівнів IP-10 у крові, взятої в перший день перебування в лікарні, був найточнішим на сьогодні способом прогнозування того, як довго пацієнт залишиться в медустанові. Тепер дослідники шукають нових співробітників, які допоможуть розробити надійні й легко застосовні тести для цих молекул.

"Оскільки ми наближаємося до зимового сезону грипу, поряд із загрозою відновлення випадків COVID-19, можливо, що наші лікарні виявляться під великим тиском. Щоб впоратися з цим, ми повинні озброїти наших лікарів інструментами, щоб вони могли робити обґрунтовані висновки про те, у яких пацієнтів може бути покращення, а кому може знадобитися терміновіша допомога", – пояснив керівник проєкту Адріан Хейден, який очолює Лабораторію імунного нагляду Кріка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські вчені виявили ознаки стійкого імунітету до нового типу коронавірусу.