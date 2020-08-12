Учені дійшли висновку, що тяжкість захворювання й ризик смерті від коронавірусу можна визначити за аналізом крові. Вони провели дослідження в 299 пацієнтів із COVID-19.

За словами дослідників з Університету Джорджа Вашингтона, ступінь серйозності захворювання COVID-19 може залежати від п'яти виявлених у крові показників, які називаються біомаркерами, передає DailyMail.

Як виявилося, підвищені рівні IL-6, D-димер, CRP, LDH і феритину в крові пов'язані з більш високим ризиком тяжкого перебігу захворювання та смерті.

У крові людини знайшли п'ять ознак смертельної форми коронавірусу Фото: tk.media

Зокрема, фахівці з'ясували, що підвищені рівні п'яти біомаркерів провокують запалення і порушення згортання крові. Особливо небезпечними були ситуації, коли рівень LDH (або ЛДГ) був вище 1200 одиниць/л, а рівень D-димера був вище 3 мкг/мл.

Пацієнти з цими показниками були госпіталізовані, лежали в лікарнях за підтримки штучної вентиляції легень, дехто, на жаль, помер.

Учені сподіваються, що біомаркери допоможуть визначати лікарям інтенсивність терапії.

Зараз лікарі визначають ризик смерті від коронавірусу, ґрунтуючись на віці й раніше наявних захворюваннях у пацієнта. Ожиріння, цукровий діабет, хвороби серця й ослаблена імунна система підвищують ризик летального результату.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Олег Яковенко заявив, що інфікована коронавірусом людина стає заразною за дві доби до прояву симптомів хвороби.

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