У крові людини знайшли можливий провісник ускладнень при COVID-19

В Україні першими в світі навчилися робити прогноз ускладнення коронавірусу (COVID -19) за аналізом крові.

Як повідомив завідувач відділом загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця НАН України Віктор Досенко, наші вчені довели зв'язок між рівнем позаклітинної ДНК в крові і тяжкістю захворювання на COVID-19.

Він пояснив, що у пацієнтів по-різному розвивалася коронавірусна хвороба, тому було важливо робити прогноз для кожного окремого випадку.

"Тому всім лікарям вкрай потрібен якийсь прогностичний критерій. Мені приємно повідомити: ми припустили, що саме рівень позаклітинної ДНК і є прогностичним критерієм (чим вище він, то гірше прогноз), і довели це, до речі, першими в світі", – заявив Досенко.

Учений додав, що для дослідження бралася кров у пацієнтів, які були на різних стадіях захворювання. Досенко підкреслив важливість прогнозу перебігу хвороби, щоб визначити, як ліки потрібні.

"Це цілком реально, потрібен тільки набір реактивів (до слова, не дуже дорогий) і спектрофлюоріметр (принаймні один на лікарню або хоча б один на територіальне медичне об'єднання)", – додав він.

Досенко сказав, що зараз дослідження тривають. Вчені шукають спосіб як зменшити клітинне пошкодження легенів людини, які атакує коронавірус.

"Важливо пам'ятати, що вірус SARS-CoV-2 служить просто спусковим гачком, який запускає процес аутоагресивної і, як наслідок, аутодекструціі (саморуйнування) в людському організмі", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я дали прогноз на зростання хворих COVID-19 в Україні.