У Криму створили "вакцину" від COVID-19: діє через ніс

В окупованому Росією Криму сказали, нібито їхні вчені створили вакцину від COVID-19, яку можна приймати інтроназально (вдихати через ніс).

Як передає "РІА Новини", про створення препарату заявили вчені Кримського федерального університету імені Вернадського. Глава лабораторії клітинних технологій і ДНК-ліків, вірусолог, доцент кафедри біохімії КФУ Володимир Оберемок сказав, що під час створення "вакцини" використовували напрацювання не тільки в вірусології, але і в генетиці.

"Наша оригінальна вакцина складається з одного олігонуклеотида (тіофосфатного фрагмента ДНК) в формі ласо, який одночасно несе активатор вродженого імунітету у вигляді CpG-острівців і антиген, де буде "зашитий" невеликий фрагмент генома SARS-CoV-2, щоб організм ідентифікував його і виробив специфічні антитіла", – розповів він.

З його слів, їхню "вакцину" можна застосовувати на людях без ін'єкцій, а всього лише вдихнувши через ніс.

Відзначається, що вчені можуть почати всі етапи тестування "вакцини" відразу після отримання фінансування.

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