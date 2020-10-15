У Криму створили "вакцину" від COVID-19: діє через ніс

В окупованому Росією Криму сказали, нібито їхні вчені створили вакцину від COVID-19, яку можна приймати інтроназально (вдихати через ніс).
Як передає "РІА Новини", про створення препарату заявили вчені Кримського федерального університету імені Вернадського. Глава лабораторії клітинних технологій і ДНК-ліків, вірусолог, доцент кафедри біохімії КФУ Володимир Оберемок сказав, що під час створення "вакцини" використовували напрацювання не тільки в вірусології, але і в генетиці.
"Наша оригінальна вакцина складається з одного олігонуклеотида (тіофосфатного фрагмента ДНК) в формі ласо, який одночасно несе активатор вродженого імунітету у вигляді CpG-острівців і антиген, де буде "зашитий" невеликий фрагмент генома SARS-CoV-2, щоб організм ідентифікував його і виробив специфічні антитіла", – розповів він.
З його слів, їхню "вакцину" можна застосовувати на людях без ін'єкцій, а всього лише вдихнувши через ніс.
Відзначається, що вчені можуть почати всі етапи тестування "вакцини" відразу після отримання фінансування.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент Росії Володимир Путін заявив про появу в Росії другої вакцини від корунавірусу "ЕпіВакКорона".
Раніше в РФ запатентували вакцину від COVID-19, яку розробив Державний науковий центр вірусології та біотехнології "Вектор".
Нагадаємо. що першу російську вакцину від корунавірусу "Супутник V" зареєстрували ще на початку серпня, її розробником був названий центр Гамалії. Вакцина нібито була створена на основі ДНК аденовірусу і повинна "формувати імунітет і від грипу, і від коронавірусної інфекції". Випробувати вакцину також будуть на жителях Білорусі, куди в кінці вересня вже завезли першу партію.
Водночас учені стурбовані, що намір Росії впровадити вакцину проти COVID-19 "Супутник-V" до проведення її повних випробувань може спровокувати мутацію нового корунавірусу.
А в Британії заявила, що клінічні випробування "першої у світі" російської вакцини проти коронавірусу дали сумнівні результати.
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