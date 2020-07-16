У коронавірусу знайшовся ще один симптом: може з'явитися через 12 днів

Пульмонологія 14:46, 16.07.2020 Оновлено: 14:56, 16.07.2020

Ще одним симптомом коронавірусу (COVID-19) може бути висип у роті.

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Як пише Medical Xpress, хоча висип на шкірі вже давно пов'язаний з COVID-19, лікарі з Іспанії повідомляють, що також в деяких випадках зустрічається висип на внутрішній стороні рота (енантема).

Висип у роті є ще одним симптомом COVID-19

Дослідники з університетської лікарні Ramon y Cajal в Мадриді обстежили 21 пацієнта з діагнозом COVID-19 і пов'язаним з ним висипом на шкірі на початку квітня.

З цих пацієнтів шість пацієнтів (29%) мали енантему в роті. Обстежені були віком від 40 до 69 років, четверо з шести були жінками.

Висип на слизовій оболонці з'являється від 2 днів до настання інших симптомів COVID-19 і до 24 днів після, із середнім часом близько 12 днів після появи симптомів.

У більшості випадків енантема, мабуть, не була пов'язана з якими-небудь ліками, які приймали пацієнти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені закликали розширити офіційний список симптомів коронавірусу висипом на шкірі.

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