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/ Пульмонологія

У коронавірусу знайшли ще один тривожний симптом

  • Йдеться про ознаки, які є побічними продуктами активації імунної відповіді

  • Серед них сильніші, ніж у разі інших вірусних інфекцій, болі в суглобах і м'язові спазми

  • Крім класичної міалгії, COVID-19 здатен викликати скелетно-м'язовий біль із зовсім іншими механізмами

9.2т
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Новий тип коронавірусу здатен викликати скелетно-м'язовий біль із зовсім іншими механізмами, ніж у разі міалгії (болі в суглобах). За словами медиків, це є ще одним тривожним симптомом COVID-19.

Доктор медицини, лікар-інфекціоніст і професор внутрішньої медицини в Медуніверситеті Північно-Східного Огайо Річард Уоткінс пояснив, що м'язовий біль, який викликають ці та інші вірусні інфекції, є побічним продуктом активації імунної відповіді організму. Про це повідомляє Еxpress.

Видання наводить звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я. У ньому, зокрема, було проаналізовано 55 924 лабораторно підтверджені випадки коронавірусу в Китаї, у 14,8% із них пацієнти скаржилися на болі в суглобах під час цієї хвороби.

COVID-19 може викликати болі в суглобах

COVID-19 може викликати болі в суглобах

Зазначається, що такі симптоми можуть включати також м'язові спазми. Крім цього, біль у спині в разі коронавірусної інфекції зазвичай може вказувати на пневмонію. Тоді як м'язовий біль у хворих із COVID-19 може бути тривалішим, ніж за інших вірусних інфекцій, і водночас не реагувати на звичайні знеболювальні.

Фахівці додають, що крім класичних механізмів міалгії, коронавірус також здатен викликати скелетно-м'язовий біль із зовсім іншими механізмами. Поширені ж проблеми із суглобами і м'язами, як відомо, передбачають болі в плечах, шиї, спині та колінах.

"Вірус може поширюватися через кровотік або ендотелій судин і викликати інфекцію у всіх тканинах, що містять ACE2. Це серце і мозок. Кістково-м'язова система теж може піддатися цій інфекції. Це стає результатом того, що клітини імунної системи виділяють інтерлейкіни – білки, що допомагають боротися з вторгненням патогенів", – зазначив доктор Уоткінс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у деяких людей, інфікованих COVID-19, легені наповнюються рідиною, яка потім перетворюється на желе, через яке неможливо дихати. Хворим пацієнтам потрібна штучна вентиляція легень, оскільки дихальна недостатність посилюється. Багато хто з них помирає через цей стан.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
США
Теги
Коронавірус Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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