Учені зробили висновок, що мутації можуть допомогти коронавірусу "придушити" свій потенціал, адже кров багатьох людей, які одужали від COVID-19, містила нейтралізуючі антитіла.

Як пояснили експерти у статті, опублікованій у журналі Nature, вони покликані деактивувати частинки нового коронавірусу. Більшість таких антитіл розпізнають білки так званих "шипів" вірусу, за допомогою якого збудник хвороби проникає в клітини.

Учені сподіваються, що ці молекули можна використати для лікування, провокуючи їхню появу за допомогою вакцин.

У коронавірусі помітили небезпечні зміни: лікування може стати непотрібним

Теодора Хатціоанну і Пол Беніаш з Університету Рокфеллера в Нью-Йорку разом з колегами змінили вірус везикулярного стоматиту, який заражає худобу, щоб створити білок з шипів. Потім вони вирощували вірус в середовищі, в якому були присутні антитіла. Білки шипів у зміненому вірусі набули мутацій, які дозволили йому уникати виявлення низкою нейтралізуючих антитіл. Команда також виявила такі мутації у зразках SARS-CoV-2, зібраних у заражених людей по всьому світу. Хоча наразі такі зміни в білках шипів вірусу зустрічаються досить рідко.

Автори дослідження пропонують використовувати для лікування "коктейль" із різних видів нейтралізуючих антитіл, кожен з яких розпізнає різні частини білка в шипах. Це не дозволить вірусу випрацювати здатність боротися проти цих молекул.

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