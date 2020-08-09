У Китаї з'явився новий смертельний вірус: передається через кліщів

Мирослав Семенюк Пульмонологія 13:17, 9.08.2020 Оновлено: 13:22, 9.08.2020

У Китаї зафіксовано спалах нового типу вірусу SFTS, який передається через кліщів.

Як пише Global Times, від вірусу вже померли щонайменше 7 осіб, а інфіковані 60.

SFTS може передаватися від зараженої кліщем людини
pixabay.com

За даними видання, понад 37 осіб у китайській провінції Цзянсу заразилися SFTS в першій половині цього року, а пізніше його виявили у ще 23 осіб у провінції Аньхой.

Вірус знайшли ще у 2011 році. Фахівці розповіли, що SFTS може передаватися від зараженої кліщем людини іншій людині через кров або слизові.

При цьому лікарі запевнили, що за дотримання всіх запобіжних заходів приводів для паніки немає.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, чим небезпечні кліщі і що можна робити, а чого не можна, якщо вкусив кліщ.

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