У Китаї з'явився новий епіцентр коронавірусу

У Китаї за добу виявили 118 нових випадків коронавірусу, з яких 106 – всередині країни. Новим епіцентром стала провінція Цзілінь, де фіксують різке зростання заражень.

Там діагноз підтвердили в 43 осіб, напередодні, за 17 січня, таких було 30. Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Держкомітет охорони здоров'я КНР.

Зазначається, що летальних випадків від пов'язаних із коронавірусною інфекцією ускладнень за минулу добу в Китаї не зареєстровано. Загальна кількість смертей залишається на рівні 4635.

У Китаї стурбовані збільшенням випадків COVID-19 в одній із провінцій

У Держкомітеті охорони здоров'я країни раніше були стурбовані спалахом інфекції в провінції Хебей на сході. За останню добу там додалося 35 хворих (усі в адміністративному центрі – місті Шіцзячжуані).

Китай посів 88 місце серед країн і територій світу щодо виявлених випадків коронавірусу Worldometers

Оскільки на території Хебей розташований Пекін, жителям районів провінції, де склалася несприятлива епідеміологічна ситуація, ввели обмеження на в'їзд до столиці.

За даними Worldometers, із початку першого спалаху в Ухані в країні налічується загалом 88 454 випадки COVID-19, за цим показником вона посідає 83 місце у світі. У КНР 82 432 подолали хворобу.

Дані щодо коронавірусу в Китаї Worldometers

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