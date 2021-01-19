У Китаї з'явився новий епіцентр коронавірусу

У Китаї за добу виявили 118 нових випадків коронавірусу, з яких 106 – всередині країни. Новим епіцентром стала провінція Цзілінь, де фіксують різке зростання заражень.

Там діагноз підтвердили в 43 осіб, напередодні, за 17 січня, таких було 30. Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Держкомітет охорони здоров'я КНР.

Зазначається, що летальних випадків від пов'язаних із коронавірусною інфекцією ускладнень за минулу добу в Китаї не зареєстровано. Загальна кількість смертей залишається на рівні 4635.

У Китаї стурбовані збільшенням випадків COVID-19 в одній із провінцій

У Держкомітеті охорони здоров'я країни раніше були стурбовані спалахом інфекції в провінції Хебей на сході. За останню добу там додалося 35 хворих (усі в адміністративному центрі – місті Шіцзячжуані).

Китай посів 88 місце серед країн і територій світу щодо виявлених випадків коронавірусу. Джерело: Worldometers

Оскільки на території Хебей розташований Пекін, жителям районів провінції, де склалася несприятлива епідеміологічна ситуація, ввели обмеження на в'їзд до столиці.

За даними Worldometers, із початку першого спалаху в Ухані в країні налічується загалом 88 454 випадки COVID-19, за цим показником вона посідає 83 місце у світі. У КНР 82 432 подолали хворобу.

Дані щодо коронавірусу в Китаї. Джерело: Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Уханя зізналися у порушенні норм ВООЗ, заявивши про укуси кажанів.

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