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/ Пульмонологія

У Китаї заявили про успішне випробування вакцини проти COVID-19

2.5т
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Китайська компанія China National Biotec Group заявила про успішне тестування вакцини проти коронавірусу (COVID-19) на людях.

Попередній аналіз показав, що вакцина сприяла безпечному виробленню антитіл від коронавірусу у всіх 1120 пацієнтів, яким ввели препарат, передає The New-York Times.

Відзначимо, що дана вакцина була розроблена в Пекіні. Крім того, в Ухані фахівці даної компанії заявили, що також створили препарат, який викликав безпечне вироблення антитіл на високому рівні в учасників випробувань. Тепер у CNBG мають намір перевірити дану вакцину в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Додамо, що в Китаї влада схвалила розробку відразу восьми прототипів вакцин від коронавірусу. На даний момент в світі поки немає діючого препарату проти хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав, що при оптимістичному сценарії дієва вакцина від COVID-19 може з'явитися в світі і Україні в березні 2021 року.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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