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/ Пульмонологія

У Китаї заявили про успіхи вакцини від COVID-19: розпочато завершальні випробування

20.9т
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У Китаї почали другий етап випробувань вакцини проти коронавірусу COVID-19. Експериментальний препарат ввели 508 добровольцям.

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Як пише Global Times, перша стадія почалася 16 березня і вже завершена. Наступний етап стартував 12 квітня, щоб підтвердити ефективність вакцини.

За словами науковців, загалом 96 добровольців у трьох вікових групах отримали вакцину на першому етапі клінічного випробування. Поки що експеримент показав "приголомшливий прогрес", і зараз всі учасники перебувають під наглядом.

Випробування вакцини проти COVID-19

Випробування вакцини проти COVID-19

Якщо випробування дадуть позитивний результат, то вчені готові вже у травні повідомити, які ліки давали пацієнтам із COVID-19. Відомо, що вакцина створена на основі розробок препарату проти вірусу Ебола.

"Випробування на першому етапі здебільшого використовується для підтвердження безпеки вакцини, а результати на другому етапі важливі для доказу її ефективності", – пояснив заступник директора відділу біології патогенів в Уханьскому університеті Ян Чжаньцю.

Попередні результати показали, що на 7 і 14 день застосування вакцини було безпечним.

"Наразі вакцина може стати одним із найсильніших знарядь для придушення коронавірусу", – повідомив епідеміолог із пекінської Військово-медичної академії Чень Вей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Китаї на мавпах успішно протестували нову вакцину від COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Стоит ли этому верить?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Кастрюли вроде везде первые ,только с другого конца.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А у ка-к-лов уже давно заявили ,что они в жо-пе.
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    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

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