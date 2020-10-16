У Китаї заявили про експериментальну вакцину, яка захистить від повторного COVID-19

У Китаї людей провакцинували ще несхваленим препаратом проти коронавірусу. Після вчені заявили, нібито експериментальний китайський укол виявився безпечним і викликав імунну відповідь.

Зазначається, що кожен із добровольців, який отримав подвійну дозу вакцини від державної фірми Sinopharm, виробляв антитіла проти SARS-CoV-2, що викликає COVID-19. Про це пише Daily Mail.

"Теоретично це захистить їх від повторного зараження вірусом у майбутньому або, принаймні, від розвитку важкого розвитку хвороби. Але це ще не доведено вченими – вони ввели препарат менш ніж 1000 учасникам", – йдеться в повідомленні.

Китай розробив уже декілька вакцин від коронавірусу

Видання зазначає, що понад 600 здорових дорослих отримали ін'єкцію Sinopharm, яка отримала назву BBIBP, і майже в жодного з них не було особливих побічних реакцій. Водночас найчастішим, про який повідомила чверть учасників експерименту, був біль у місці введення голки, що характерно для будь-якого уколу.

Графік зростання антитіл до коронавірусу в добровольців, які отримали вакцину від Sinopharm. Джерело: Daily Mail

"Дві дози виявилися потужнішими, ніж одна, що типово для способу отримання BBIBP. Це інактивована вакцина, тобто, вона містить вірус, але була вирощена в лабораторії, а потім "убита", тому вона не заразна", – пояснили в ЗМІ.

Згідно з результатами дослідження, проведеного Пекінським інститутом біологічних продуктів, дорослим за 60 років потрібно більше часу для формування імунітету від коронавірусу.

Однак підкреслюється, що у всіх добровольців було виявлено антитіла – білки імунної системи, які борються з інфекцією – через сім тижнів після ін'єкції порівняно з чотирма у тих, хто молодший за 60 років.

Найбільшу відповідь антитіл було отримано, коли учасникам давали дві дози вакцини по 4 мг із інтервалом 21 або 28 днів (зелені і фіолетові смуги). Джерело: Daily Mail

"Це випробування відрізнялося від інших тим, що до нього увійшли люди старше 60 років, одна з ключових когорт, яких ми хочемо захистити за допомогою вакцинації. Такий же профіль безпеки спостерігався в старшій групі, що і в молодших групах... Насправді ж це не дуже змінює картину. Так, це ще одна вакцина, що пройшла початкове тестування фази 1/2, і це добре. Але, звичайно, це не говорить нам, чи дійсно вакцина захищає від інфекції і / або хвороби", – поділився думкою щодо дослідження доктор Ендрю Престон, фахівець з мікробного патогенезу, який бере участь у розробці вакцин, факультет біології та біохімії Університету Бата.

Примітно, що у Sinopharm є дві вакцини на заключній стадії клінічних випробувань, а в усьому Китаї – вісім. Пекінська фірма недавно заявила, що інша її вакцина може з'явитися на ринку до грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська фармацевтична компанія Pfizer заявила про плани почати тестування своєї експериментальної вакцини проти COVID-19 на дітях у віці від 12 років.

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