У Китаї визнали 50% ефективність вакцини від Sinovac і пояснили причину

У китайській біофармацевтичній компанії Sinovac Biotech заявили, що їхня вакцина проти коронавірусу CoronaVac продемонструвала хорошу ефективність – у середньому 50,38% на третій фазі клінічних випробувань у трьох країнах світу.

Це говорить про те, що вона може забезпечити широкий спектр захисту від різних штамів COVID-19, сказав голова правління і головний виконавчий директор компанії Інь Вейдун. Як передає Сіньхуа, препарат тестували здебільшого в Бразилії, Індонезії й Туреччині.

"Дані клінічних випробувань, отримані в цих трьох країнах, дозволили нам зміцнити впевненість у її безпеці та ефективності", – цитує агентство Вейдуна.

У Китаї пояснили 50% ефективність вакцини від Sinovac

За його словами, клінічні випробування показали, що ефективність CoronaVac становить:

91,25% – у Туреччині;

65,3% – в Індонезії;

100% (проти важкої форми COVID-19) і 78% (за легких випадків, що вимагають медичного лікування) – у Бразилії.

Загальний показник ефективності дорівнює 50,38%, заявив Вейдун. Й одразу ж зазначив, що різні результати в різних країнах – це абсолютно нормально, оскільки клінічні випробування залежать від безлічі факторів.

"Усі учасники випробувань фази-3 у Бразилії були медиками, які працюють в умовах високого ризику і піддаються багаторазовим атакам з боку вірусу. Очікується, що простим людям вакцина забезпечить кращий захист", – пояснив представник Sinovac Biotech.

У кінці він резюмував, що ті ін'єкції, які вже отримали добровольці випробувань вакцини, допоможуть їм нейтралізувати зараження "британським" мутантом коронавірусу. За його словами, це було з’ясовано в співпраці з відповідним інститутом при Академії медичних наук Китаю.

"Ми також вивчаємо ефективність захисту, яку забезпечує вакцина проти штаму, виявленого в ПАР, і своєчасно поділимося результатами", – підсумував Вейдун.

Нагадаємо: раніше ефективність вакцини від Sinovac (Китай) поставили під сумнів. Про те, що чекає Україну в разі, якщо поставки цього препарату скасують, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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