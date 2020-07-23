У Китаї повідомили про прорив у розробленні вакцини від COVID-19

Китайська фармацевтична компанія Sinopharm повідомила, що вакцина проти коронавірусу (COVID-19) може з'явитися раніше від запланованого терміну вже до кінця 2020 року.

Глава компанії Лю Цзінчжень розповів, що вони планують завершити тестування на людях протягом трьох місяців, передає Investing.

У Sinopharm відзначили, що в третій стадії випробування препарату в Об'єднаних Арабських Еміратах взяли участь приблизно 15 тисяч осіб.

Додамо, що в Китаї вакцину також розроблюють компанія CanSino Biologics Inc і китайський військовий дослідницький підрозділ. Наразі вони також шукають можливості для проведення випробування своїх вакцин за межами країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, армії КНР дозволили тестувати зразок вакцини проти коронавірусу, який розробила китайська компанія CanSino Biologics, а також дослідний інститут Академії військових наук.

Відзначимо, що в Індії повідомили, що до грудня 2020 року буде готові щонайменше 300 мільйонів доз потенційної вакцини проти COVID-19.

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