У Китаї повідомили про прорив у створенні вакцини від COVID-19: ефективна на 99%

Китайська компанія Synovac Biotech повідомила, що створювана нею вакцина CoronaVac проти коронавірусу (COVID-19) на 99% буде ефективною.

Як повідомляє IndiaTV, у Бангладеш скоро має розпочатися третя фаза клінічних випробувань препарату. Як запевняють представники компанії, буде потрібно шість місяців, щоб поширити вакцину серед населення країни. Але спершу медпрепарат буде доступний для медиків у віці 18-59 років.

Зазначається, що Synovac Biotech вже отримала схвалення китайських державних органів на проведення в Китаї I та II фази клінічних випробувань на людях. Компанія досягла значних успіхів у розробленні CoronaVac.

У компанії раніше опублікували результати доклінічних випробувань, які показали безпечність застосування вакцини на тваринах. Опісля було проведено тестування на добровольцях, де вивчалися імуногенність і безпека вакцини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайська фармацевтична компанія Sinopharm повідомила, що вакцина проти COVID-19 може з'явитися раніше від запланованого терміну.