У Китаї почали другу фазу випробувань вакцини від COVID-19 на людях

У Китаї компанія Zhifei повідомила, що починає другу фазу випробувань вакцини проти коронавірусу (COVID-19) на людях.

Як повідомляє Reuters, 2-а фаза почалася менш ніж через три тижні після початку клінічних випробувань препарату.

При цьому наголошується, що Zhifei не надала даних про першу фазу випробування експериментальної вакцини. Раніше в компанії заявляли, що етап випробувань буде завершено 21 липня, а результати дослідження очікуються 20 вересня. Але нові дослідження почалися раніше запланованого терміну.

Додамо, що вакцина від Zhifei є однією з восьми, які китайська влада затвердили для випробування на людях. Всього в світі створюється близько 20 вакцин, які знаходяться на різних стадіях клінічних випробувань проти коронавірусу. Однак поки що жоден препарат не пройшов широкомасштабні клінічні випробування на 3-ій фазі, щоб отримати дозвіл на масове виробництво ліків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайська компанія China National Biotec Group заявила про успішне тестування вакцини проти коронавурусу на людях.