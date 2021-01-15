У Китаї COVID-19 знайшли у морозиві: сировина була з Нової Зеландії та України

У північнокитайському місті Тяньцзінь "зараження" коронавірусом виявили у морозива виробництва компанії Tianjin Daqiaodao Food Co., Ltd.

Попередні епідеміологічні дослідження показали, нібито сировину для виробництва цієї партії морозива було імпортовано з Нової Зеландії й України. Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Йдеться про новозеландське сухе молоко та українську суху сироватку. Складські приміщення товарів, вироблених компанією, було опечатано після того, як зразки, відправлені 12 і 13 січня в міський центр профілактики та контролю захворювань, дали позитивний результат на коронавірус.

Китайці заявили про COVID-19 у морозиві, виготовленого на сировині зокрема з України

У четвер 1662 співробітників компанії протестували на нуклеїнові кислоти COVID-19. Із них 700 осіб отримали негативний тест, а результати інших 962 поки невідомі.

Влада вжила заходів із дезінфекції навколишнього середовища, на карантин поміщено осіб, які мали тісні контакти з цим товаром, фахівці займуться відстеженням проданого морозива.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні російські дослідники заявили про захворювання на коронавірус домашнього кота, який міг заразитися ним від господарів.