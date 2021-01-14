У Кенії виявили 16 нових видів коронавірусу, в США – ще 2

Дослідники з Кенії заявили про виявлення 16 варіантів коронавірусу, що відрізняються від тих, які було знайдено у Великобританії та Південній Африці. Водночас американські вчені повідомили про ще два мутанти COVID-19, які, можливо, виникли у США.

Результати обох досліджень є попередніми, фахівці ж вважають, що мутації вірусу, найімовірніше, роблять його більш заразним, але навряд чи можуть зменшити ефективність вакцин. Про це повідомляють East African і CNBC.

Так, учені Кенійського інституту медичних досліджень (Кемрі), використовуючи зразки від більш ніж 200 осіб із восьми округів (Найробі, Каджіадо, Кіліфі, Таїта-Тавета, Тана Рівер, Момбаса, Квале і Ламу), у період із червня до жовтня визначили 16 ліній вірусу, що циркулюють. Із них 12 послідовностей були записані як унікальні.

У Кенії і США виявили ще 18 видів коронавірусу

Фахівці заявляють, що якщо результати підтвердяться, нові варіанти коронавірусу можуть поширюватися непомітно, вірогідно, і в інших частинах країни.

Водночас учені Університету штату Огайо (США) говорять, що один із нових штамів, виявлений усього в одного пацієнта в Огайо, містить мутацію, ідентичну панівному нині варіанту у Великобританії. Вони зазначають, що він "імовірно виник із штаму вірусу, вже наявного в США".

Тоді як інший штам "Columbus" став панівним у місті й охоплює "три інші генні мутації, які раніше не траплялися разом у SARS-CoV2.

"Цей новий штам має ту саму генетичну основу, що й попередні випадки, які ми вивчали, але ці три мутації являють собою значну еволюцію. Ми знаємо, що цей зсув відбувся не через лінії вірусу у Великобританії або Південній Африці", – пояснив заступник голови відділу молекулярної патології в штаті Огайо і провідний автор дослідження лікар Ден Джонс.

Американські вчені ще не опублікували повні результати своїх досліджень, але Центр із контролю і профілактики захворювань (CDC) вже вивчає ці дані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тільки напередодні, 13 січня, у Всесвітній організації охорони здоров'я виступили з попередженням про можливу появу нових мутантів COVID-19.