У Кенії виявили 16 нових видів коронавірусу, в США – ще 2
Дослідники з Кенії заявили про виявлення 16 варіантів коронавірусу, що відрізняються від тих, які було знайдено у Великобританії та Південній Африці. Водночас американські вчені повідомили про ще два мутанти COVID-19, які, можливо, виникли у США.
Результати обох досліджень є попередніми, фахівці ж вважають, що мутації вірусу, найімовірніше, роблять його більш заразним, але навряд чи можуть зменшити ефективність вакцин. Про це повідомляють East African і CNBC.
Так, учені Кенійського інституту медичних досліджень (Кемрі), використовуючи зразки від більш ніж 200 осіб із восьми округів (Найробі, Каджіадо, Кіліфі, Таїта-Тавета, Тана Рівер, Момбаса, Квале і Ламу), у період із червня до жовтня визначили 16 ліній вірусу, що циркулюють. Із них 12 послідовностей були записані як унікальні.
Фахівці заявляють, що якщо результати підтвердяться, нові варіанти коронавірусу можуть поширюватися непомітно, вірогідно, і в інших частинах країни.
Водночас учені Університету штату Огайо (США) говорять, що один із нових штамів, виявлений усього в одного пацієнта в Огайо, містить мутацію, ідентичну панівному нині варіанту у Великобританії. Вони зазначають, що він "імовірно виник із штаму вірусу, вже наявного в США".
Тоді як інший штам "Columbus" став панівним у місті й охоплює "три інші генні мутації, які раніше не траплялися разом у SARS-CoV2.
"Цей новий штам має ту саму генетичну основу, що й попередні випадки, які ми вивчали, але ці три мутації являють собою значну еволюцію. Ми знаємо, що цей зсув відбувся не через лінії вірусу у Великобританії або Південній Африці", – пояснив заступник голови відділу молекулярної патології в штаті Огайо і провідний автор дослідження лікар Ден Джонс.
Американські вчені ще не опублікували повні результати своїх досліджень, але Центр із контролю і профілактики захворювань (CDC) вже вивчає ці дані.
Як повідомляв OBOZREVATEL, тільки напередодні, 13 січня, у Всесвітній організації охорони здоров'я виступили з попередженням про можливу появу нових мутантів COVID-19.