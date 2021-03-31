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/ Пульмонологія

У Франції зафіксували нову мутацію коронавірусу

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У Франції виявили новий штам коронавірусу "Андрі-Мондор", названий на честь лікарні в місті Кретей, де він був уперше зафіксований.

Мутація несе в собі зміни, які могли зробити коронавірус більш заразним і зменшити його чутливість до вакцин, повідомляє BFMTV.

Лікарі вважають, що штам уже поширився по всій країні. Дані секвенування генома вірусу свідчать, що це 1,8% від усіх циркулюючих штамів у Франції, серед тих зразків, які досліджувалися.

У штаму виявили 18 мутацій, з яких 7 або 8 – білка, з якого складається "шип" вірусу і відіграє ключову роль у його здатності проникати в організм. Серед цих мутацій є зміни, що вказують на ймовірно високу заразність вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лабораторія Elisabeth Pharmacon у чеському місті Брно виявила нову мутацію коронавірусу, яку раніше не знаходили у пацієнтів із COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Франція
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