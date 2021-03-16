У Франції виявили штам COVID-19, якого не бачать тести

У регіоні Бретань, на північному заході Франції, виявили новий штам коронавірусу, який складно визначити за допомогою тестів. У заражених ним людей спостерігалися типові симптоми COVID-19, проте ПЛР-тести давали негативний результат.

Хоча попередні дані не свідчать про підвищену небезпеку цього варіанта вірусу. Про це повідомляє французьке Міністерство охорони здоров'я на своєму сайті.

Зазначається, що штам (похідний від Clade 20C) було виявлено в лікарняному центрі в комуні Ланьон у департаменті Кот-д'Армор. 13 березня там діагностували 79 випадків зараження, вісім із них – новим варіантом, що підтвердилося за допомогою секвенування.

У Франції виявили новий штам коронавірусу, якого не бачать тести

Згідно з попередніми даними, фахівці не роблять висновок ні про його більшу небезпеку, ні про підвищену здатність передаватися, ніж у першого варіанта.

"Нині проводяться поглиблені дослідження, щоб краще зрозуміти цей штам і його вплив. Також проводитимуться експерименти, щоб визначити, як цей варіант реагує на вакцинацію й антитіла, вироблені під час попередніх інфекцій", – йдеться в матеріалі.

Французькі фахівці віднесли новий штам COVID-19 до початкової категорії Всесвітньої організації охорони здоров'я – "варіанти під наглядом" (VUI). Після оцінки експертів у разі особливих властивостей його можуть віднести до категорії "проблемних" (VOC).

На сьогодні французька влада передала відомості про новий варіант, який не визначається за допомогою тестів, у міжнародні органи охорони здоров'я.

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