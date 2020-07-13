У Франції озвучили реальні терміни появи вакцини від COVID-19

У Франції повідомили, що до 2021 року немає 100-відсоткової впевненості, що вдасться створити ефективну вакцину проти коронавірусу (COVID -19).

Про це повідомив представник команди наукових радників уряду Франції, епідеміолог Арно Фонтані, передає ENCA .

"Вакцина буде знаходитися в розробці кілька років. Звичайно, вживаються безпрецедентні зусилля по розробці вакцини, але я був би дуже здивований, якби ми отримали ефективний препарат у 2021 році", – зазначив учений.

За його словами, світові доведеться звикнути жити з цим вірусом. Він додав, що у Франції не мають наміру знову вводити загальнонаціональний карантин, тому потрібно і далі продовжувати дотримуватися фізичної дистанції.

Фонтані акцентував, що головною небезпекою залишаються масові зібрання людей. Також небезпеку зараження представляють круїзні лайнери, військові судна, спортклуби, дискотеки, гуртожитки для мігрантів та місця релігійного поклоніння

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Німеччині розповіли, що вакцина від COVID-19 може бути малоефективною.

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