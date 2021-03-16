У двох областях України підтвердили поширення британського мутанта COVID-19

В Україні на територіях Вінницької та Закарпатської областей підтверджено циркуляцію мутованих штамів коронавірусу, які мають британське походження. Інші зміни у звичному варіанті COVID-19 виявлено у зразках, відібраних на Львівщині та Луганщині.
Про це свідчать результати секвенування 152 зразків із 200 відправлених на дослідження до лабораторії на базі клініки "Шаріте" (Німеччина). Їх 15 березня отримала вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я, йдеться на сайті ЦГЗ.
Зокрема, наявність британського мутанта коронавірусу підтвердили у чотирьох зразках, відібраних у Вінницькій області, та двох – Закарпатській. Це штами генетичної лінії B.1.1.7, мутації N501Y V1 та del HV69/70.
Ще у двох зразках зі Львівської та Луганської (підконтрольні Україні території) областей виявлено зміни del HV69/70 у Spike-protein.
"Раніше отримані результати секвенування з клініки "Шаріте" підтвердили в Україні циркуляцію 18 мутованих штамів – генетичних ліній В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 та В2. Вони походять із країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), Азії, Великобританії та Австралії", – йдеться у повідомленні.
У ЦГЗ уточнили, що циркуляцію мутованих штамів COVID-19, які мають південноафриканське (В1.351) або бразильське (В1.1.28.1) походження, в Україні не виявлено.
Водночас вірусологічна референс-лабораторія Центру на щомісячній основі продовжує надсилати підтверджені позитивні клінічні зразки до визначених ВООЗ лабораторій для секвенування. Так, 9 березня 2021 року було відправлено 338 зразків, відібраних протягом лютого 2021-го, до лабораторії в Лондоні, Великобританія.
Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан заявив, що український штам коронавірусу, зареєстрований на заході країни, має ознаки, яких ще не зафіксувала ВООЗ.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Дослідження вчених" на сайті "OBOZREVATEL".