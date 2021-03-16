У двох областях України підтвердили поширення британського мутанта COVID-19

В Україні на територіях Вінницької та Закарпатської областей підтверджено циркуляцію мутованих штамів коронавірусу, які мають британське походження. Інші зміни у звичному варіанті COVID-19 виявлено у зразках, відібраних на Львівщині та Луганщині.

Про це свідчать результати секвенування 152 зразків із 200 відправлених на дослідження до лабораторії на базі клініки "Шаріте" (Німеччина). Їх 15 березня отримала вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я, йдеться на сайті ЦГЗ.

Зокрема, наявність британського мутанта коронавірусу підтвердили у чотирьох зразках, відібраних у Вінницькій області, та двох – Закарпатській. Це штами генетичної лінії B.1.1.7, мутації N501Y V1 та del HV69/70.

На Вінниччині та Закарпатті підтверджено поширення британського мутанта COVID-19

Ще у двох зразках зі Львівської та Луганської (підконтрольні Україні території) областей виявлено зміни del HV69/70 у Spike-protein.

"Раніше отримані результати секвенування з клініки "Шаріте" підтвердили в Україні циркуляцію 18 мутованих штамів – генетичних ліній В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 та В2. Вони походять із країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), Азії, Великобританії та Австралії", – йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ уточнили, що циркуляцію мутованих штамів COVID-19, які мають південноафриканське (В1.351) або бразильське (В1.1.28.1) походження, в Україні не виявлено.

Водночас вірусологічна референс-лабораторія Центру на щомісячній основі продовжує надсилати підтверджені позитивні клінічні зразки до визначених ВООЗ лабораторій для секвенування. Так, 9 березня 2021 року було відправлено 338 зразків, відібраних протягом лютого 2021-го, до лабораторії в Лондоні, Великобританія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан заявив, що український штам коронавірусу, зареєстрований на заході країни, має ознаки, яких ще не зафіксувала ВООЗ.

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