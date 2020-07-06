У дітей з COVID-19 помітили нові неврологічні симптоми

У дітей з коронавірусом (COVID-19) можуть проявитися неврологічні симптоми, які пов'язані з центральною та периферичною нервовою системою, а також зміни в мозолистом тілі.

До такого висновку прийшли вчені з Дитячої дитячої лікарні Грейт-Ормонд-стріт в Лондоні (Англія), передає Medical Xpress.

Медики вивчили дані 27 дітей з мультисистемним запальним синдромом, викликаним коронавірусом. В результаті у чотирьох знайшли неврологічні симптоми, такі як енцефалопатія, головні болі, м'язова слабкість і зниження рефлексів. Всім пацієнтам знадобилося лікування у відділенні інтенсивної терапії.

"Клініцисти повинні додати SARS-CoV-2 до свого диференціального діагнозу для дітей з новими неврологічними симптомами", – відзначили автори досліджень.

Відзначається, що після лікування стан дітей покращився, а двоє повністю одужали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий тип коронавірусу надає згубний вплив не тільки на легені, але і на роботу нирок зараженої людини.