У COVID-19 виявили нові симптоми: вражає порожнину рота
Коронавірус (COVID-19) вражає порожнину рота, викликаючи втрату смаку, кандидоз та точкові крововиливи.
Також можуть утворитися травматичні виразки та інші різноманітні запальні процеси на язиці та слизових оболонках. Про це повідомили вчені з лабораторії оральної гістопатології факультету охорони здоров'я Бразильського університету, пише International Journal of Infectious Diseases.
Медики пояснили, що такі симптоми проявляються через погіршення здоров'я і ослаблений вірусом організм. Також імунітет може знижуватися через застосування ліків, таких як антибіотики.
Так, було надано дані літнього чоловіка, який заразився COVID-19. На 24-й день після звернення до лікарні в нього утворилися жовті виразки в роті та глибокі тріщини.
"Тому огляд стоматологом бажано ввести в список необхідних досліджень за СOVID-19", – відзначили дантисти.
Відзначається, що після одужання деякі пацієнти скаржилися, що відчуття смаку до них так і не повернулося. Крім того, у пацієнтів фіксувався підвищений вміст цукру і жирів у крові.
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