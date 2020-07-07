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/ Пульмонологія

У COVID-19 виявили нові симптоми: вражає порожнину рота

9.7т
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Коронавірус (COVID-19) вражає порожнину рота, викликаючи втрату смаку, кандидоз та точкові крововиливи.

Також можуть утворитися травматичні виразки та інші різноманітні запальні процеси на язиці та слизових оболонках. Про це повідомили вчені з лабораторії оральної гістопатології факультету охорони здоров'я Бразильського університету, пише International Journal of Infectious Diseases.

Медики пояснили, що такі симптоми проявляються через погіршення здоров'я і ослаблений вірусом організм. Також імунітет може знижуватися через застосування ліків, таких як антибіотики.

Так, було надано дані літнього чоловіка, який заразився COVID-19. На 24-й день після звернення до лікарні в нього утворилися жовті виразки в роті та глибокі тріщини.

"Тому огляд стоматологом бажано ввести в список необхідних досліджень за СOVID-19", – відзначили дантисти.

Відзначається, що після одужання деякі пацієнти скаржилися, що відчуття смаку до них так і не повернулося. Крім того, у пацієнтів фіксувався підвищений вміст цукру і жирів у крові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у дітей із COVID-19 помітили нові неврологічні симптоми.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Бразилія
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