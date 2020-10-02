У COVID-19 помітили знеболювальний ефект

Коронавірус нового типу порушує зв'язок між певним клітинним білком в організмі та кров'ю, через що в інфікованих COVID-19 притупляється відчуття болю. Так, поки людина дізнається про свій діагноз, вона вже встигає поширити вірус.

Це випливає з дослідження американських вчених, статтю про яке опублікував журнал Міжнародної асоціації щодо вивчення болю PAIN. Зокрема, один із науковців, професор фармакології Університету Арізони Раджеш Кханна зізнався, що почав вивчати роль білка нейропілін-1 ще за пів року до пандемії.

"Нас надихнули два попередні звіти, що з'явилися на сервері препринтів BioRxiv, які показали, що сумновідомі шиповані білки на поверхні вірусу SARS-CoV-2 зв'язуються з білком під назвою нейропілін-1", – розповів він.

У COVID-19 знайшли здатність блокувати біль

За словами вченого, коронавірус може використовувати цей білок для проникнення в нервові клітини, а також через білок ACE2.

Зокрема, нейропілін-1 дозволяє спайку проникати в клітину. Зазначається, що в нормальних умовах він контролює ріст кровоносних судин, а також ріст і виживання нейронів. Водночас у випадку, коли нейропілін-1 зв'язується з природним білком, так званим фактором росту ендотелію судин А (VEGF-A), це викликає больові сигнали. Останні передаються через спинний мозок у вищі мозкові центри, викликаючи відчуття болю.

Кханн нагадав, що попередні дослідження вже показали зв'язок між VEGF-A і болем. Він пояснив, що коли білок-спайк зв'язується з нейропіліном-1, то блокує зв'язування білка VEGF-A. Це й пригнічує збудливість больових нейронів, що знижує чутливість до болю.

Вчений каже, що такі дослідження можуть дати новий поштовх для розроблення препаратів для лікування COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, канадські медики з Центру крові Гема-Квебек з'ясували, що антитіла до коронавірусу починають зникати з крові й організму носіїв COVID-19, які перехворіли на нього, приблизно через три місяці після зараження.