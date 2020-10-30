У Чернівцях хворі на коронавірус самі купують кисневі балони, – лікарка

Пацієнти з COVID-19 змушені самостійно купувати балони з киснем.

Такий медичний скандал спалахнув у Чернівцях, передає ТСН.

Лікарка-інфекціоніст місцевої лікарні звинуватила чиновників у недостатньому забезпеченні необхідного під час пандемії обладнання. Бракує кисневих концентраторів, кисневих балонів. Пацієнти забезпечують це за свій рахунок.

"Люди приходять зі своїми балонами. Їх десь беруть в медичних установах або промислові. Приходять зі своїми балонами, так як влада не подбала про кисень", – заявила інфекціоністка чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко.

На заяву медика в обласній адміністрації відреагували обуренням і навіть звернулися в поліцію для перевірки інформації. "Ця інформація потребує перевірки. Це техніка безпеки всіх пацієнтів і роботи лікарів. Коли ми чуємо про таке, то як мінімум дивно, що з такою інформацією виходять в світ, а не до керівництва установи або до правоохоронних органів", – зазначила заступник голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

Втім, після звернення лікарки в закладі з'явилися 18 нових кисневих концентраторів. Ще кілька десятків обіцяють привезти найближчим часом.

Раніше MedOboz писав, що в лікарнях Маріуполя є великі проблеми в боротьбі з коронавірусом: не вистачає кисневих точок, стаціонарних ліжок та медперсоналу.