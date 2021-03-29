У Чехії виявили нову мутацію коронавірусу

Карина Бондаренко Пульмонологія 06:33, 29.03.2021 Оновлено: 07:23, 29.03.2021

Лабораторія Elisabeth Pharmacon у чеському місті Брно виявила нову мутацію коронавірусу, яку раніше не знаходили у пацієнтів із COVID-19.

Про це 28 березня повідомив директор лабораторії Омара Шері у себе в Twitter. Зазначається, що це мутація так званого білка Spike.

У лабораторії підкреслили, що розроблені вакцини від коронавірусу є дійсними проти нового штаму.

"На щастя, мутація перебуває в положенні, яке не повинно впливати на зв'язування антитіл або клітинних рецепторів", – зазначив директор лабораторії.

Скриншот.
O Šerý в Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що британський штам коронавірусу поширився по всій Україні, що пов'язано з ростом захворюваності й госпіталізацій.

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