У Чехії виявили нову мутацію коронавірусу

Лабораторія Elisabeth Pharmacon у чеському місті Брно виявила нову мутацію коронавірусу, яку раніше не знаходили у пацієнтів із COVID-19.
Про це 28 березня повідомив директор лабораторії Омара Шері у себе в Twitter. Зазначається, що це мутація так званого білка Spike.
У лабораторії підкреслили, що розроблені вакцини від коронавірусу є дійсними проти нового штаму.
"На щастя, мутація перебуває в положенні, яке не повинно впливати на зв'язування антитіл або клітинних рецепторів", – зазначив директор лабораторії.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що британський штам коронавірусу поширився по всій Україні, що пов'язано з ростом захворюваності й госпіталізацій.
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