У Британії знайшли препарат, який знижує смертність від COVID-19

Препарат дексаметазон знизив смертность у пацієнтів з COVID-19, які знаходилися на апараті штучної вентиляції легенів.

До такого висновку прийшли британські вчені з Оксфордського університету, передає Daily Mail. Ліки вводили як ін'єкцію, так і давали пацієнтам у вигляді таблеток.

З'ясувалося, що у пацієнтів, підключених до апарату ШВЛ, смертність в групі, що приймала дексаметазон, знизилася з 40% до 28%. А серед тих, хто потребував кисню – з 25% до 20%. Медики вже назвали препарат "проривом" в боротьбі з коронавірусом.

"Це єдиний на сьогодні препарат, який показав таке значне зниження смертності від коронавірусної хвороби. Це значний прорив", – відзначили дослідники.

Застосування препарату показало, що близько 19 з 20 пацієнтів з COVID-19 йшли на поправку, при цьому їх не госпіталізували. Зараженим в лікарнях також давали дексаметазон і він також показав свою ефективність.

Крім того цей препарат доступний, його ціна близько 5 фунтів (до 170 грн). При цьому вчені підкреслили, що не слід самостійно приймати дексаметазон без призначення лікаря. Попереднє дослідження показало, що ліки не допомагають людям з легкими симптомами інфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США на людях випробували ліки, що не дають заразитися COVID-19.