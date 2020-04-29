У Британії заявили про новий прорив у боротьбі з COVID-19: препарат випробують на людях

У Великобританії один із шести препаратів від коронавірусу, які проходили тестування, перейшов на другий етап випробувань – його почнуть застосовувати на людях.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив у вівторок, 28 квітня, міністр охорони здоров'я країни Метт Генкок, пише Daily Mail.

"Шість різних методів лікування були введені в національні клінічні випробування, і перший із них готовий перейти до наступного етапу – нової платформи ранніх стадій клінічних випробувань, яку ми запускаємо", – поділився міністр.

У відомстві не назвали засіб, який показав хороший результат, однак стало відомо, що йдеться про з'єднання "Бемцетінібу", MEDI3506 і "Акалабрутінібу".

У Британії заявили про новий прорив у боротьбі з COVID-19 currenttime.tv

Що відомо про препарати

"Бемцетініб" є експериментальними ліками від раку, які проходять випробування, тоді як MEDI3506 використовується як у разі солідного раку, так і в разі злоякісних захворювань крові.

"Акалабрутініб" – це засіб, що використовується для лікування лімфоми мантійних клітин.

У Британії заявили про новий прорив у боротьбі з COVID-19 euronews.com

Як відбуваються випробування

Спершу в програмі досліджували шість потенційних ліків. У другу фазу пройшли поки одні, решта ще не повністю вивчені.

Наступний етап зосереджений на тестуванні препарату на пацієнтах, щоб оцінити його ефективність, простеживши водночас побічні ефекти.

Зазначається, що медики з усіх сил намагаються знайти лікування, яке може допомогти вилікувати або сповільнити хворобу, що убила понад 21 тисячу осіб у Великобританії. І найкращий спосіб зробити це – взяти той, який вже використовується для лікування іншого захворювання, оскільки це економить час на клінічні випробування та ліцензування.

Також наголошується, що "Ремдесивір" і "Гідроксихлорохін", на які раніше покладали великі надії не тільки у Великобританії, але й у всьому світі, виявилися занадто ризикованими, а їхній ефект так і не підтвердився на належному рівні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США вперше почали тестувати ізраїльський препарат, який, як повідомляється, має стовідсоткову ефективність у лікуванні навіть важкохворих на коронавірус.