У Британії вперше дослідять ефективність вакцини AstraZeneca для дітей

Софія Закревська Пульмонологія 16:51, 13.02.2021 Оновлено: 17:24, 13.02.2021

В Оксфордському університеті (Великобританія) почали дослідження безпеки та ефективності вакцини від коронавірусу фірми AstraZeneca для дітей.

Проміжне випробування повинно встановити результативність застосування AstraZeneca для вакцинації людей віком від 6 до 17 років, пише Reuters.

Для тесту вчені наберуть 300 добровольців. Перші дози вакцини їм мають ввести вже цього місяця.

Раніше препарат для вакцинації від коронавірусу AstraZeneca назвали "вакциною для всього світу". Вона коштує менше від щеплень конкурентів і легше поширюється серед країн світу.

У AstraZeneca поставили за мету виробити три мільярди доз цього року, до квітня вони планують випускати понад 200 мільйонів доз на місяць.

Нагадаємо, в англо-шведській фармацевтичній компанії AstraZeneca розраховують за 6–9 місяців розробити вакцину проти нових штамів COVID-19, зокрема британського і південноафриканського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ дали рекомендації щодо застосування вакцини AstraZeneca, яку отримає Україна.

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