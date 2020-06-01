У Британії випробують п'ять нових препаратів проти COVID-19: перелік

У Великобританії мають намір випробувати п'ять нових препаратів для лікування коронавірусу (COVID-19).

Як пише The Guardian, тридцять лікарень зареєстрували сотні пацієнтів, які виявили бажання взяти участь в дослідженнях.

Після того, як в країні припинили випробування гідроксихлорохіну, лікарі почали шукати інші методи лікування. Наприклад, медики мають намір почати застосовувати гепарин, який використовується для розрідження крові. Також будуть задіяні інші препарати, які мають сильні противірусні або протизапальні властивості.

Лікування COVID-19

"Ми шукаємо сигнал, як про безпеку, так і про ефективність, що може знизити серйозність захворювання, скоротити його тривалість і запобігти попаданню пацієнтів в реанімаційне середовище", – розповів один з дослідників Том Уілкінсон.

Всього лікарі мають намір використовувати такі препарати і методи лікування COVID-19:

Гепарин – ліки, що розріджують кров. "Це велика липка молекула, яка може прикріплятися до вірусів і заважати їм проникати в клітини, а по-друге, вона може надавати важливу протизапальну дію", – зазначив Уілкінсон.

Bemcentinib – таблетка, розроблена норвезькою компанією BerGenBio, яка використовується для лікування захворювань крові, що володіє сильним противірусним ефектом.

Medi3506 – протизапальна ін'єкція, розроблена для шкірних захворювань і хронічної обструктивної хвороби легенів.

Calquence – препарат компанії AstraZeneca, який використовується для лікування лімфоми мантійних клітин. Він був розроблений для важкого запалення легенів.

Zilucoplan – препарат, розроблений бельгійською біофармацевтичної компанією UCB, яка вже знаходиться в стадії випробувань на предмет потенційного лікування міастенії та скелетно-м'язового розладу.

Відзначається, якщо випробування дадуть позитивні результати, вони будуть включені в більш пізню національну дослідницьку програму, що проводиться Оксфордським університетом.

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