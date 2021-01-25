У Британії оцінили ефект локдауну, заявивши про зниження заражень COVID-19

У Великобританії заявили про зниження захворюваності на коронавірус після перших десяти днів дії суворого локдауну в країні.

Зокрема, минулого тижня кількість нових випадків зараження впала в кожному регіоні та віковій групі. Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на дані Національної служби охорони здоров'я країни (NHS).

Зазначається, що найбільш різке падіння рівня інфікування відбулося в Лондоні. Далі за цим показником йдуть східний та південно-східний регіони. Всі три було поміщені на карантин четвертого рівня ще перед Різдвом, щоб стримати швидке поширення нового мутанта COVID-19.

У Британії оцінили вплив локдауну на статистику щодо COVID-19

"Ще одна багатообіцяльна ознака того, що найгірша з другої хвилі в Англії закінчилася, це рівень інфікування – він знизився на 20% серед людей старших за 60 років, які піддаються найбільшому ризику госпіталізації і смерті в разі зараження вірусом", – йдеться в повідомленні.

Дані NHS також показали 15-відсоткове зниження кількості людей із позитивним результатом тесту на вірус у Великобританії за тиждень, що закінчився 13 січня. За цей семиденний період було отримано 330 871 позитивний мазок, порівняно з 389 191 у середньому за перший тиждень 2021 року. До того ж зазначено, що падіння трапилося не через зменшення тестувань, оскільки за останній тиждень було опрацьовано 400 000 додаткових мазків.

Найбільш різке зниження кількості нових заражень COVID-19 зафіксували в Лондоні

"Для того, щоб відобразити в статистиці вплив будь-яких обмежень, може знадобитися близько тижня, а це означає, що скорочення кількості випадків також могло бути викликано початковими багаторівневими карантинними заходами", – пише видання.

Щотижневий звіт Міністерства охорони здоров'я Англії показує, що кількість заражень в столиці знизилося з 864 до 629 на 100 000 населення за тиждень, що закінчився 17 січня, тобто на 27%. Але в Лондоні досі залишається найвища частка інфікованого населення в країні.

Статистика щодо COVID-19 у Британії

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на статистику щодо коронавірусу у Великобританії, прем'єр Борис Джонсон заявив про намір продовжити карантин для тих, хто прибуває в країну, зокрема з Бразилії і ПАР.

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