У Британії назвали нову версію походження COVID-19: з'явився задовго до спалаху в Китаї

Коронавірус ( COVID-19 ) перед тим, як проявився в Азії, міг спочатку знаходитися і в інших країнах світу.

Таку думку висловив старший науковий співробітник Оксфордського Центру доказової медицини (Centre for Evidence-based Medicine, CEBM) і запрошений професор Ньюкаслського університету Том Джефферсон, передає The Daily Telegraph.

Дослідник припустив, що COVID-19 не вийшов з лабораторії в Китаї, а знаходився у всьому світі задовго до цього в сплячому стані і проявився при певному поєднанні природних чинників.

"Я думаю, що вірус вже був тут, і під "тут" я розумію "всюди". Цілком можливо, ми маємо справу зі сплячим вірусом, який був активований умовами навколишнього середовища. На початку лютого на Фолклендських островах був випадок (коронавірусу – Ред .). Звідки він прийшов туди? на круїзному лайнері, що здійснював плавання від Південної Георгії до Буенос-Айреса за пасажирами стали спостерігати, а на восьмий день, коли вони перетинали море Уедделла, був зафіксований перший випадок. Чи перебував вірус у приготовленій їжі, і активувався, будучи розмороженим?" – сказав учений.

Джефферсон порівняв COVID-19 з масовою пандемією "іспанки", від якої з 1918 по 1920 роки загинули, за різними підрахунками, до 100 млн осіб, а інфікованим був практично кожен третій житель планети.

"Пояснення цього може полягати в тому, що ці збудники нізвідки не приходять і нікуди не йдуть. Вони завжди тут і іноді щось активує їх, може бути, щільність населення світу або умови навколишнього середовища, і саме це ми повинні вивчити", – зазначив Джефферсон і додав, що вірус може передаватися не тільки від людини до людини, наприклад, при спілкуванні або кашлі, а й через стічні води.

Відзначимо, що "офіційною" версією залишається та, що спалах захворювання був зафіксований в кінці 2019 року в Центральному Китаї, і поширилвся на більшість країн. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала її пандемією. З початку пандемії коронавірусу в світі заразилися понад 11,2 млн осіб, близько 530 тис. померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США заявили, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в країні і інформацію про те, наскільки хвороба заразна, щоб встигнути запастися медикаментами, необхідними для боротьби з COVID-19.

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