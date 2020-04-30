Творець бойової отруйної речовини "Новачок" Леонід Рінк пропонує боротися з коронавірусом за допомогою імуномодулятора "Діуцифон".

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В інтерв'ю російському виданню "Взгляд" хімік висловив упевненість в тому, що імунізація населення допоможе боротися зі смертністю від COVID-19.

"Рано чи пізно (але краще, звичайно, рано) вакцину від коронавірусу знайдуть. Але все одно пройде час. Потім вірус мутує і потрібна нова вакцина. Наша пропозиція – це додаток до пошуку вакцини. Ми назвали цей алгоритм "напад, а не захист". Імунізація – перший етап. Другий етап цього алгоритму – ліквідація старих і нових вірусів всередині організму", – заявив він.

Творець "Новачка" знайшов ліки для боротьби з коронавірусом pixabay

Раніше "Діуцифон" вже допоміг впоратися зі спалахом прокази. Препарат відмінно боровся з імунними порушеннями і найсильнішими легеневими захворюваннями. "Це ось саме те, що зараз необхідно", - підкреслив професор.

За словами Рінка, у препарату був один недолік, він погано розчинявся у воді – а, отже, і в плазмі крові. Йому вдалося його знищити, а також він вважає, що "Діуцифон" можна і потрібно ефективно використовувати в боротьбі проти пандемії коронавірусу.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, клінічні дослідження створеного в США препарату "Ремдесівір" показали, що брали його паціенти з коронавірусом одужують на 31% швидше, ніж ті, хто приймав плацебо.

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