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Сергій Дубров
Сергій Дубров
Президент Асоціації анестезіологів України та експерт Міністерства охорони здоров'я Всі статті автора

Це маніпуляція цифрами! Не можна порівнювати летальність від COVID-19 з іншими хворобами

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Чи можна порівнювати показник летальності від коронавірусної хвороби з іншими хворобами?

З одного боку, показник летальності при CОVID-19 у нас начебто невеликий – 1,9%, біля 2%, але тут ситуація не в статистичному показнику летальності. Ми маємо розуміти, що на туберкульоз або онкологію хворіють 3-7% населення, а на COVID-19 можуть захворіти 70% населення. І загальна кількість померлих буде не 7 тисяч в Україні, а 150-200 тисяч.

Мені здається, що це неправильно, це маніпуляція таким чином порівнювати туберкульоз, онкологію, інсульти, бо кількість людей, яка хворіє іншими хворобами набагато менша.

Якщо 70% населення України захворіють, а 2% помре, то, вибачте, показник смертності перевищуватиме всі разом взяті показники при інсульті, інфаркті, туберкульозі та інших захворюваннях не за відсотком, а за абсолютною кількістю людей.

Летальність при ковіді невисока, але за абсолютною кількістю людей, які потенційно можуть померти та вже померли, вона досить суттєва.

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Автор
Сергій Дубров Сергій Дубров
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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