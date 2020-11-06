Третина тестів на коронавірус дають помилки, заявив головний позаштатний пульмонолог МОЗ Росії Сергій Авдєєв.

За його словами, мова йде про 30-40% помилкових результатів. Проблема полягає не в якості тестів, а у взятті матеріалів. Неякісний забір матеріалу підвищує ймовірність помилково негативного результату.

Питання точного тестування на ковід актуальне і для України. Лікар-епідеміолог Катерина Сояк розповіла, що велике значення має вид тесту. Як вважає медик, швидкі тести мають велику похибку, тобто можуть давати як хибнопозитивні, так і хибнонегативні результати. Сьогодні їх використовують тільки для скринінгу. Для діагностики коронавірусу підходять методи ІФА та ПЛР.

Однак і з цими аналізами не все так просто. У 25% випадків тестування методом ПЛР результат може бути помилково негативним. Іншими словами, невиявлення вірусу ще не означає, що його немає в організмі, і людина може його активно поширювати. А отримання позитивного результату на 99-100% достовірно і підтверджує, що людина хвора. Варто зазначити, що отримання правильного результату залежить також від якості реагентів, які входять в набори.

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